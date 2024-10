L’accesissima lite tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi durante, avvenuta durante una pausa pubblicitaria nel corso della quinta puntata del Grande Fratello, ha avuto anche delle ripercussioni notturne. Al termine della diretta, Yulia si è avvicinata a Mariavittoria Minghetti e si è lasciata andare a delle affermazioni discutibili nei confronti dell’ex cantante dei Gazosa. La concorrente toscana ha infatti detto che se la discussione fosse avvenuta fuori dalla Casa, “l’avrebbe rotta in due”.

“Io ho avuto problemi privati e lei mi ha detto ‘vai a mangiare’. Ma poi ‘disgraziata’? Lorenzo si è arrabbiato… lui abitava nelle popolari. Andare a dire a una ragazza ‘vai a mangiare disgraziata’ è la cosa più brutta che potesse dire. Se io ero fuori da questo contesto e mi diceva ‘disgraziata vai a mangiare’ io le avevo già sp… io l’avevo già rotta in due. Si deve vergognare quella. Parliamo peggio degli uomini. Non devo più cadere nelle sue provocazioni”.

In seguito, durante una conversazione notturna con Luca Giglioli, Yulia ha anche detto che nella lite avrebbe potuto colpire Jessica toccando il tasto delicato relativo ai suoi disturbi alimentari.

“Io non posso scherzare con te? Ma ti rendi conto per cosa mi sta attaccando? Ma ti pare normale quello che fa? Lei è cattiva, io mi sono morsa la lingua, perché se io la volevo attaccare su una cosa sua le dicevo ‘bella almeno io posso mangiare, non c’ho i disturbi alimentari come te’. Ma non cado in basso e non cado nella debolezza, non rispondo alle sue frasi agghiaccianti.

Lei parla male di me e non si deve permettere. Ti sta appiccicata, ti mette a disagio ed è tossico quello che ti fa. Poi con me gioca sporco, con me trova un muro e ci si sfracella. Io la sto avvisando. Se ero fuori di qui non rispondevo di me! Ha toccato mia sorella. Che la smetta con me. Se io mi metto a giocare sono pesante, ti faccio stare male è!”.