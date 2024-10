Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha parlato del suo ex fidanzato, tale Sasà. La ballerina napoletana ha raccontato ad alcune coinquiline di volere un uomo come il suo ex.

“Che bomba lui, se lo vedi svieni. È alto quanto la porta, è grosso, ha gli addominali. Gioca a calcio e ha un'azienda di limoncelli. Ha gli occhi dolci, ha 33 anni”, ha detto l'ex velina mentre si confidava con Mariavittoria Minghetti e le Non è la Rai. L'ex velina ha confessato di avere grandi pretese dopo aver conosciuto lui. “È molto galante. Dopo Sasà ho gli standard alti, o ne viene uno meglio o non li voglio. Livello top, l'ho frequentato ultimamente. Vorrei un bel napoletano verace, il napoletano ha una vibes diversa. Non mi piace il ‘malessere’, però ha quella caz*immella buona”, ha spiegato.

Ricordando uno dei loro momenti insieme, risalenti alla scorsa estate, Shaila ha raccontato che lui spesso ha viaggiato per molte ore, nonostante gli impegni di lavoro, solo per incontrarla o per parlarle dal vivo: “Una volta prese un aereo alle 7 per fare Catania-Roma, prese il treno per venire a Napoli. Si presentò sotto casa. È successo questa estate, abbiamo fatto tante cose belle, romantiche. Mi baciava, abbracciava. È durata un paio di mesi. All'inizio ero molto rigida. Gli dissi che non me la sentivo. Durante un viaggio in Toscana con le mie amiche, me lo trovai in spiaggia. Mi disse che voleva parlarmi. Mi disse poche cose e mi ributtai addosso a lui, poi se ne tornò a lavoro”.

Con Mariavittoria, Shaila si è lasciata andare anche ad alcune considerazioni su Lorenzo Spolverato: “È inevitabile quando incontri il buono, fai paragoni. Lorenzo è l'opposto, mi piace ma esteticamente. Mi fa ridere, divertire, ma non mi piace il carattere. Mi piace un uomo coraggioso, lui scappa, non ha carattere. Ieri gli ho chiesto ‘Sei nervoso?’, mentre parlavamo se n'è andato. Io non sono una che rincorre, non ha carattere".