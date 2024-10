Nei giorni scorsi, nel segreto del Confessionale, Enzo Paolo Turchi ha comunicato agli autori la sua volontà di abbandonare la Casa del Grande Fratello. La produzione ha dunque deciso di far entrare Carmen Russo per provare a fargli cambiare idea, ma la reazione del coreografo alla vista di sua moglie è stata totalmente spiazzante: “No io torno a casa da Maria. Se vuoi resti tu! Basta, se vuoi un uomo Superman che è forte non sono io quello per te e trovi un altro. Io devo tornare a casa e non si discute, tu sei un guaio allora, non mi toccare!”.

In seguito, Enzo Paolo è stato chiamato in Confessionale, e lì ha lasciato intendere che tra lui e Carmen è in corso una crisi. Alfonso Signorini ha fatto notare al concorrente come la Russo in realtà sia stata felicissima di rivederlo, ma Turchi ha risposto: “Ma lei è una donna di spettacolo, deve far vedere che va tutto bene. Ho l’impressione che adesso lei voglia un uomo diverso, un uomo di potere e non sono io”.

Tuttavia, secondo molti, la crisi tra Enzo Paolo e Carmen sarebbe farlocca e frutto di una messa in scena che ha come obiettivo quello di avere un ritorno in termini di visibilità e marketing. Al riguardo, Biagio D’Anelli (che nei giorni scorsi ha rivelato che Yulia Bruschi e Luca Giglioli si conoscevano già prima di entrare nella Casa), in un video su TikTok ha svelato che la crisi tra Turchi e la Russo è fasulla, e che lui la prossima settimana abbandonerà il reality. Il motivo? A partire dal prossimo novembre in tutti i teatri d’Italia ci sarà Flashdance, il nuovo spettacolo itinerante che vedrà proprio Enzo Paolo Turchi alla regia.

“Perché devo fare sempre il guastafeste? In queste ultime ore si sta parlando della crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, come mai due che si amano così? Infatti, secondo me, me ne assumo la responsabilità, è una grande bufala, una strategia di marketing, perché i due piccioncini si amano all’infinito e stanno creando un’aspettativa e soprattutto una pubblicità. E vi dirò anche che secondo me Enzo Paolo uscirà la settimana prossima, ma non perché è in crisi con Carmen Russo, ma perché in tutti i teatri d’Italia ci sarà Flashdance, il nuovo spettacolo itinerante di Enzo Paolo Turchi alla regia e coreografia insieme a Carmen Russo, c’è anche il mio amico Alex Belli. Andiamo a vedere le date: cliccando possiamo vedere il tour itinerante di questo fantastico show che inizia il 13 novembre 2024. Ora, io non voglio fare il guastafeste, ma sarà vera questa crisi o è una promozione per far parlare di sé, prenderci in giro a tutti, uscire dalla Casa e poi farsi questa tournée bellissima con annessa pubblicità televisiva?”.