Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island andata in onda ieri, martedì 8 ottobre, c’è stato l’attesissimo falò di confronto tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator, durante il quale i due hanno visto il video in cui lui baciava la tentatrice Sofia Costantini. Anna è andata su tutte le furie, e Filippo Bisciglia ha cercato di calmarla e farla ragionare: “Adesso ti ha detto che non ti ama più, ma di sicuro proverà un bene. Pensi che almeno ora sia sincero? Credo che entrambi vogliate il bene l’uno dell’altra”.

L’atteggiamento e le parole del conduttore non sono però piaciuti ad un ex volto della passata edizione del docu-reality. Lino Giuliano (escluso dal Grande Fratello ancor prima di fare il suo ingresso nella Casa) ha puntato il dito contro il conduttore, accusandolo di aver utilizzato due pesi e due misure per lui e Alfred.

Lino Giuliano attacca Filippo Bisciglia

“Ormai sapete che io non riesco mai a tenermi nulla e devo parlare. La cosa che più mi fa ridere è Filippo Bisciglia che in parte difende persino Alfred. A me, invece, mi ha trattato malissimo e non mi ascoltava neanche lontanamente. Si vedeva chiaramente che nutriva qualcosa di negativo nei miei confronti. E poi, la ragazza è stata tradita con un bacio, mentre io non mi sono mai permesso tanto: ci sono stati degli avvicinamenti, ma non avrei mai osato baciarla per non deluderla così pesantemente. Grande Filippo, complimenti per la tua coerenza! Ahahah, numero uno! A me manco la mano per salutarmi mi diede. Sei proprio il numero uno.

Nella vita ci vogliono anche gli attributi per ammettere la verità, indipendentemente da chi sei o chi non sei. Purtroppo, io non riesco a stare tranquillo quando so di avere ragione: mi farei uccidere. Mi dispiace, ma questo è il mio carattere. E ciao pure al conduttore, buona serata, e spero che capisci che le persone si trattano tutte allo stesso modo”.