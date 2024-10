Nikita Pelizon è tornata a parlare dell’amica Helena Prestes (con la quale ha condiviso l’esperienza a Pechino Express), attuale concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana era una delle protagoniste del “quadrilatero” (che si è già sgretolato) che si era formato nella Casa formato da Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Sulla vicenda è intervenuta la stessa Nikita in un’intervista rilasciata a Tag24.

“Ero estremamente preoccupata sia per la mia esperienza personale ma anche perché da quando si era lasciata stava molto male. Dal canto mio spero che non riviva la frequentazione che può essere simile a quella che ha già vissuto fuori la casa. Lei non è abituata all’amore sano come la maggior parte delle persone e la persona che le stava piacendo nella casa non la vedo minimamente interessata. Vedo un ragazzo che è entrato nella casa per farsi vedere studiandosi bene il programma e noto che dall’inizio ha avuto interesse a creare una ship. Mi sembra una di quelle persone che fanno il gioco e non portano sé stesse. Spero che Helena si ricordi che è forte anche se a livello emotivo è sempre un casino quando arrivano i sentimenti. Mi auguro che si avvicini di più a Javier perché a livello umano lo sento molto sensibile”.