Shaila Gatta è senza dubbio una delle protagoniste assolute dell’attuale edizione del Grande Fratello. Dopo pochi giorni dal suo ingresso nella Casa, infatti, l’ex velina era contesa da Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. La scorsa settimana, la ballerina napoletana aveva deciso di approfondire la conoscenza con il pallavolista argentino, ma dopo neanche tre giorni si è resa conto di non essere minimamente interessata a lui in quanto “Non prende l’iniziativa ed è moscio”.

A quanto pare, però, nella testa di Shaila un uomo c’è, e non si tratta né di Lorenzo né di Javier, ma di una persona che non si trova nella Casa più spiata d’Italia. E’ stata la stessa Gatta a parlarne nel corso della notte mentre si confidava con Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Si tratta di un calciatore, un certo Sasà.

Shaila Gatta ripensa al suo ex Sasà: "Dopo di lui ho standard molto alti"

“Mamma mia che bello, che bomba che è. Sasà se lo vedi tu svieni fidati, è davvero tanta roba. Dio mio, è alto come questa porta, è grosso, c’ha degli addominali… gioca a pallone è un calciatore, poi ha un’azienda che fa dei limoncelli. Però è forte e tanto. Ha questi occhioni verdi ed è buono.

Ragazze io dopo Sasà ho gli standard molto alti. O ne entra uno meglio o non voglio nessuno. Chi è? Il mio ex. Un ragazzo che frequentavo, ma top livello. Quando lo vedevo? Ultimamente. Mamma mia com’è. Lui è di Napoli. Fatemi entrare un napoletano, un bel napoletano verace. Mamma mia se ci penso, che solo quando ti guardano e ti dicono ‘ammor mji’. Ragazzi il napoletano ha delle vibes diverse. Diciamo che è un po’, non malessere, ma ha quella furbizia buona che stende le donne. Mamma mia che bello. Sasà è proprio così. Oggi vi raccontavo di come stavo con Sasà. Lui faceva un sacco di cose belle e con lui stavo benissimo”.