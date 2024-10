Notte infuocata nella Casa del Grande Fratello. Al termine della settima puntata, trasmessa ieri, lunedì 7 ottobre, si è verificato un accesissimo scontro tra Yulia Bruschi e Eleonora Cecere. Le immagini sono state censurate dagli autori, ma Novella 2000 ha svelato ciò che sarebbe accaduto tra le due concorrenti.

A spifferare della lite furiosa tra Yulia e Eleonora, è stata Jessica Morlacchi durante alcune confidenze con Javier Martinez: “Yulia ed Eleonora si sono attaccate, perché Yulia ha detto… te la faccio breve. Praticamente Yulia ha detto di bere poco, altrimenti si sarebbero ubriacate. Eleonora è schizzata proprio. In camera ha fatto un macello, è impazzita. Sì sì, con Yulia. Giustamente a 50 anni lei dice ‘mi vieni a dire quello che devo fare o no?’. Ha un marito a casa e due figlie. E giustamente si lamentava del fatto che potesse passare una brutta immagine di lei”.

In seguito, le telecamere hanno ripreso Eleonora Cecere mentre si trovava in camera da letto e si sfogava con Pamela Petrarolo. Dalle immagini si nota che l’ex di Non è la Rai ha la mano fasciata (forse stava applicando del ghiaccio). La regia, però, dopo pochi istanti ha cambiato in quadratura.