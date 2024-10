La “faida” esplosa tra le mura del Grande Fratello, che vede protagoniste Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi, sembra essere ancora ben lontana da una possibile conclusione. La concorrente di origini cubane, infatti, si è lasciata andare a delle affermazioni decisamente forti. Nella notte, Yulia ha espresso pesantissime critiche nei confronti degli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini, insinuando che ci siano dei favoritismi nei confronti di Jessica. Secondo la Bruschi, l’ex cantante dei Gazosa verrebbe in qualche modo protetta dagli autori.

Parlando con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, anche loro “nemiche” della Morlacchi, Yulia ha detto: “Sono più di cinque giorni che lei si rannicchia con loro a parlare e che non l’abbiano fatta vedere. E’ grave. Perché a me le sono venute a riportare tutte, o quasi tutti. Poi non so lei cosa dice a loro in confidenza. Che non sia uscita una consa negativa che lei abbia detto di me? E che abbiano fatto passare come se fossi la terza incomoda. Cioè, ma stiamo scherzando?”. Pamela ha risposto che “con Jessica tendono a coprire”.

Insomma, a quanto pare Yulia ha denunciato presunti favoritismi degli autori nei confronti della Morlacchi.