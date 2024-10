Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Alberto De Pisis, finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha rivelato che Helena Prestes non sarebbe single come dice di essere (clicca QUI per l'articolo). L’ex vippone, infatti, ha raccontato che la modella brasiliana sarebbe in realtà fidanzata con un ragazzo belga che si divide tra l’Europa e gli Stati Uniti.

“Io sapevo che Helena era fidanzata con un ragazzo bellissimo di origine belga che vive fra Europa e New York. Sono molto diffidente da quando i ragazzi che entrano mirano subito a farsi una coppia. Forse vogliono accaparrarsi delle fanpage e assicurarsi dei blocchi in puntata. Helena l’ho sentita, mi ha chiamata perché io ho fatto 197 giorni dentro la Casa del Grande Fratello. Quando mi ha chiamato era col fidanzato a Mykonos a kitesurf perché era fine agosto”.

A confermare la frequentazione con questo misterioso ragazzo è stata la stessa Prestes durante alcune confidenze con Eleonora Cecere e Shaila Gatta: “Io prima di entrare qua quest’estate ho conosciuto un ragazzo. Non potete capire. Dopo che mi sono lasciata, a distanza di 4 mesi a giugno ho conosciuto questo ragazzo. Mi ha seguito in tutte le parti che visitavo e ho visto posti nuovi dove lui appunto mi seguiva. Ha 28 anni, un figo. Mi diceva di andare a vivere con lui”.