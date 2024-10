Secondo un ex vippone, Helena Prestes avrebbe raccontato una bugia al Grande Fratello. A rivelarlo è stato Alberto De Pisis, ex concorrente della settima edizione del Gf Vip.

Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, Alberto ha raccontato che la modella brasiliana sarebbe in realtà fidanzata e non single come professa. Secondo De Pisis, Helena starebbe con un ragazzo belga che si divide tra l’Europa e gli Stati Uniti.

“Io sapevo che Helena era fidanzata con un ragazzo bellissimo di origine belga che vive fra Europa e New York. Sono molto diffidente da quando i ragazzi che entrano mirano subito a farsi una coppia. Forse vogliono accaparrarsi delle fanpage e assicurarsi dei blocchi in puntata. Helena l’ho sentita, mi ha chiamata perché io ho fatto 197 giorni dentro la Casa del Grande Fratello. Quando mi ha chiamato era col fidanzato a Mykonos a kitesurf perché era fine agosto”.

La scheda di Helena Prestes

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”. Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella. Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi. Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.