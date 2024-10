Helena Prestes è stata protagonista di uno scontro al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 7 ottobre. Amanda Lecciso, delusa dalla nomination ricevuta dalla modella brasiliana, ha deciso di confrontarsi con lei, e da quel momento sono state scintille.

Al termine della diretta Helena ha spiegato ad Amanda il motivo per cui l’ha nominata: “Qual è il problema che ti ho votata? Tu vai sempre in giro a parlare con gli altri e fai i pettegolezzi. Fai più gossip delle Non è la Rai. Io ti vedo e non sono pazza. Fai i pettegolezzi negativi, riporti le cose. Tu ascolti, poi fai finta di nulla e vai da altri a riportare. Fai gossip, dinamiche, avanti e indietro e poi fai la santa”.

A quel punto, la Lecciso è sbottata alzando i toni: “Tu sei instabile e dovevo aspettarmi la tua nomination. Ma quali pettegolezzi?! Devi farmi degli esempi, perché non puoi lanciare accuse a caso. Io non riesco a parlare con te. Poi non ti capisco nemmeno. Tu mi vedi fare gossip? Certo, è arrivata la veggente”.

La modella si è infuriata dopo che la sorella di Loredana ha detto di non capirla: “Lo vedi che offendi? Adesso sono anche instabile. Non mi capisci? Ah, nessuno mi capisce, segui quello che dice Lorenzo. Io mi so spiegare bene in italiano. Tu mi dici le stesse cose che mi dice Lorenzo. Io ti ho nominato e ne sono ancora più certa adesso. Ho fatto benissimo”.

Amanda non ha indietreggiato, anzi ha rincarato la dose: “Non si capisce nulla!”. La lite si è conclusa con Helena che ha mandato a quel paese la coinquilina: “Non si capisce un ca**o? Allora vai a fare in c**o! Vacci. Non sopporto chi mi dice che non mi capisce. Allora non parlare più con me, non parlarmi mai più, basta. Perché devi dire che non mi capisci? Questa è maleducazione”.