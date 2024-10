Ieri sera, durante la settima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha dedicato un nuovo blocco al quadrilatero amoroso formato da Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Javier Martinez e Helena Prestes. Il conduttore ha mostrato al pubblico e agli inquilini le clip nelle quali il modello milanese e l’ex velina dichiarano di essere interessati l’uno all’altra, anche se la ballerina partenopea ha diverse perplessità sul comportamento di Lorenzo: “Non mi fido, se gli piacevo da subito poteva evitare di buttarsi su Helena”. Questa situazione ha portato ad una lite che è esplosa durante una pausa pubblicitaria.

Poco dopo che Signorini ha annunciato la pubblicità, Lorenzo si è scagliato contro Helena e Shaila: “Brave, complimenti a tutte e due. Bella questa cosa, bellissima. Io vi dico solo ‘ricordatevi quello che state dicendo qui, ricordatevi cosa fate e dite qui’. Non me ne frega più un ca**. Mi calmo un ca**o”.

La modella brasiliana ha replicato: “Per me è chiaro, non ti voglio più vedere. Pensavo tu fossi sincero. Cosa c’entra Shaila ambigua? Sei tu che devi essere dritto con me, invece sei un grande bugiardo. I sentimenti sono una cosa seria. Uno soffre perché sente qualcosa, non è che fa finta! Non urlare. E non c’entra Shaila. No, non c’entra lei, io parlo di come mi hai fatta sentire”.

Shaila è intervenuta mentre Helena e Lorenzo gridavano: “Ma perché ti stai arrabbiando così tanto? Ma cosa sono ste minacce ‘ricordatevi’? Ma perché stai dicendo ste robe, ste minacce? Questa è una conferma dei miei dubbi, ma chi ti vuole fuori? Ma tu sei matto! Rimarrò zitella, per carità. Resto sola che è meglio, basta, non ne voglio sapere nulla credimi”.