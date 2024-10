Enzo Paolo Turchi ha minacciato di abbandonare la Casa del Grande Fratello, e così gli autori hanno deciso di far arrivare sua moglie Carmen Russo e farla restare alcuni giorni. Tuttavia, quando il coreografo l’ha vista, è stato tutto fuorché felice.

In Confessionale, Enzo Paolo ha spiegato il perché della sua freddezza: “Carmen l’ho accolta con freddezza perché prima di partire, vi dico la verità, ho avuto un po’ il sentore che Carmen era un po’ stufa di come agivo. Chiaramente subentrano tante cose diverse, sono cresciuto, non ballo più, insegno solamente. L’ho vista fredda e distaccata da me. La mia paura è che a lei non stia bene un uomo come me. Se è così io me ne vado da casa perché non mi sento più accettato. Io ce la faccio benissimo a tenere i suoi ritmi, è che forse dopo troppo tempo insieme… è un mio sentore. Qua non so dirti se era sincera, lei essendo una del mondo dello spettacolo è difficile da capire la capirò fuori”.

A domanda diretta se pensa che lei abbia un altro, Enzo Paolo ha smentito: “Se penso che mi tradisca? No, non credo, lo escludo, non è il tipo, almeno spero. Da questa casa me ne voglio andare, voglio andare da mia figlia Maria, se Carmen vuole restare al Grande Fratello penso io a Maria, lei può stare qua, si riposa un po’, si rilassa nella sua stanzetta. Io torno a casa”.