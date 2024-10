Durante la settima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 7 ottobre, Javier Martinez è venuto a conoscenza delle affermazioni fatte alle sue spalle da parte di Shaila Gatta, Yulia Bruschi e delle Non è la Rai.

La più dura è stata la concorrente di origini cubane: “Appena è arrivato con le rose l’ho nominato, me lo faccio andare bene anche se non mi piace. Non sa niente, mi parla solo di pallavolo, io, te, Argentina… Io sono cubana!”. Anche le Non è la Rai ci sono andate giù pesante: “Lui è un bello che non balla, come persona non ti lascia niente. Per te, Shaila, è troppo moscio”. Dello stesso parere anche l’ex velina che, dopo aver spinto Javier a confidare il proprio interesse, gli ha dato un due di picche: “Vorrei un consiglio perché a me non prende, non ci posso fare niente, non è colpa di nessuno. Sono attratta da Lorenzo, mi piace, ma non posso perché ha sbagliato anche lui. E ormai situazione è andata a finire così”.

Ovviamente, Javier non ha preso bene le parole delle coinquiline: “Cosa penso? Che finalmente tutti i nodi vengono al pettine. Qua cambiano un po’ di cose, veramente. Devo aggiungere altro? Penso che non ci sia più bisogno di aggiungere niente. Questo è stato molto molto chiaro e tu Shaila non me lo avevi detto. Non provare ad arrampicarti sugli specchi bagnati perché questo non me lo avevi detto. Punto. Io qua lo dico e qua mi fermo. Continua pure sulla strada (di Lorenzo Spolverato, ndr) Io non voglio più correre dietro una persona che non sa che cosa vuole, anzi, mi sono fin troppo sbilanciato. Chiedo scusa a me stesso perché evidentemente non era il caso di farlo, ma col senno di poi è troppo facile parlarne. Basta”.