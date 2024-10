Il quadrilatero formatosi nella Casa del Grande Fratello può dirsi ufficialmente chiuso. Due giorni fa, Shaila Gatta ha scaricato Javier Martinez e ha ammesso un coinvolgimento nei confronti di Lorenzo Spolverato (del quale ha però confessato di non fidarsi). Nel corso della puntata del GF andata in onda ieri, lunedì 7 ottobre, i quattro protagonisti del quadrilatero hanno avuto modo di confrontarsi.

Spolverato, in diretta, ha confessato: “Con Shaila è scattata una scintilla fisica e mentale, quando ci guardiamo io sento qualcosa. Probabilmente è stata messa in stand-by, da parte, ma quel tango ha scatenato qualcosa. Lei mi piace”. Shaila ha allora preso parola: “Non è che lui abbia chiarito la sua posizione. Si è buttato tra le braccia di un'altra e va bene così. Se gli piacevo, perché non ha avuto il coraggio di esporsi?". "Mi sono stufato di sentirvi. Allora chiedo a Shaila, perché tutti pensiamo che ti piace Lorenzo?”, ha chiesto Alfonso Signorini all'ex velina la quale ha subito replicato: “Non ho mai nascosto il mio interesse, c'è una parte di lui che mi attira. Non mi piace un uomo che si comporta così. Se ha una curiosità, è giusto esplorare, ma nei limiti. Voglio un uomo”. Il conduttore ha chiesto a Javier di intervenire: “Mi sono molto innervosito. Con Lorenzo si poteva creare una bella amicizia, ma non è stato sincero con me. Sono nervoso, sto cercando di respirare. Vorrei chiarirmi con lui faccia a faccia”.

Una volta ritrovatosi davanti a Spolverato, Martinez ha dichiarato: “Non sei stato sincero con me quando io mi sono aperto con te. C'è qualcosa, secondo me, che dovresti dirmi se veramente hai il coraggio riguardo Shaila. Mi hai detto che con lei c'è un'amicizia. Se tu avessi avuto il coraggio di dirmi che ti piace, io ti avrei detto ‘ok, bravo’. Sei il primo che mi ha fatto quasi piangere qui dentro. Ti avrei voluto più deciso, però”. Lorenzo ha chiarito: “Abbiamo vissuto un momento nostro, a parte Shaila. A me non è mai andato via l'interesse. Lei ha fatto una scelta, l'ho rispettata. Ho provato una scintilla nei suoi confronti, ancora sto capendo”.

Il confronto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Lorenzo ha allora raggiunto Shaila per dichiararsi: “Tu mi piaci dal primo giorno. Sono subentrate delle cose, ho capito altre cose. Io percepisco che tu vuoi la tua libertà, non ho intenzione di fiondarmi come un treno. Se mi piaci, continuerai a piacermi. Ho bisogno di capire di più”. La ballerina ha allora replicato: “Io non sono innamorata. Mi piaci esteticamente, ma il tuo comportamento no. Io osservo ma non capisco perché devo per forza scegliere. Voglio conoscere tutti liberamente in maniera distaccata. Io ho tante cose da raccontare, non devo per forza creare la storia qua dentro. Se fossi stato più paziente, avresti potuto scoprire qualcosa in più”.

Javier Martinez chiude con Shaila Gatta

Una volta che si è conclusa la puntata, Javier e Shaila si sono ritrovato in giardino che per confrontarsi dopo che lui aveva avuto modo di vedere una clip in cui l’ex velina, insieme a Yulia Bruschi e le Non è la Rai, sparlava alle sue spalle. Martinez ha finalmente preso in mano la situazione e ha deciso di troncare con la ballerina: “Tornando a noi, non lo voglio più io. Ci sono rimasto male per un po' di cose. Io non mi ci vedo più con te, oggi staccandomi è un bene per me".