Ieri, lunedì 7 ottobre, è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del Grande Fratello. Al centro dell’attenzione il quadrilatero formato da Shaila Gatta, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes.

Dopo i primi giorni di indecisione, la ballerina originaria di Secondigliano aveva deciso di chiudere con il modello milanese per concentrarsi esclusivamente sulla conoscenza con il pallavolista argentino. Tuttavia, lo scorso weekend, Shaila ha capito di non essere più interessata a Javier e, nelle ultime ore, ha maturato la stessa convinzione anche su Lorenzo.

Durante la diretta di ieri, Martinez ha avuto modo di ascoltare alcune confidenze che Shaila ha fatto a Yulia Bruschi e a le Non è la Rai, in cui definiva l’ex tentatore “moscio” e senza carattere. Parole decisamente forti, che hanno spinto Javier a maturare la decisione di chiudere definitivamente con l’ex velina.

Dopo aver visto la clip in questione, Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta, è intervenuto sui social lanciando una frecciatina alla ballerina: “Iniziano a cadere le maschere sempre di più, pronti che manca poco e sarà uno shock”.

Non è la prima volta che Rizzo aveva parlato di Shaila. La scorsa settimana, infatti, aveva raccontato che lei l’aveva tradito: “Mi ha tradito. Contatti con altri uomini mentre stava con me e io l'ho scoperto. Litigavamo soprattutto perché io scoprivo delle cose che mi davano fastidio, cose non rispettose mentre stava con me. Il tradimento è anche flirtare con una persona mentre stai con il tuo fidanzato. Sono venuto a saperlo perché l'ambiente chiaramente era quello. E' successo più di una volta. Flirtava con ragazzi, uomini un po' più grandi, di varie fasce d'età. All'epoca lei aveva 21 anni, con persone anche di 20 anni più grandi di lei. Perché flirtava con altri? Non lo so, forse c'era qualche mancanza nella nostra relazione dopo 5 anni".