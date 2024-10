E’ tornata l’intesa tra Javier Martinez e Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello. Dopo dubbi, indecisioni e continui tira e molla, la ballerina partenopea si è gettata nuovamente tra le braccia dell’ex tentatore, ammettendo di aver riscoperto un interesse nei suoi confronti.

Ieri sera, Shaila Gatta e Javier Martinez si sono ritagliati del tempo per la loro conoscenza. Il pallavolista argentino si è raccomandato con l'ex velina di non giocare con i suoi sentimenti, visto il tira e molla degli ultimi giorni. “Se devi fare la ca**ona, non lo fare con me. Ti avverto, non giocare con i sentimenti delle persone”, ha dichiarato. La replica di lei è stata immediata: “Mai, non sono il tipo”.

I due gieffini si sono avvicinati sempre di più al punto da sfiorarsi le labbra. Javier ha provato a dare un bacio a Shaila: “Ti do un bacio a stampa e basta”, le ha detto. Ma l'ex velina si è tirata indietro: “No, sei fuori. Mi piace immaginarle queste cose”. Quando lui gliel'ha ripetuto, lei ha aggiunto: “Non lo voglio questo bacio”.

La reazione di Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato, dopo aver assistito al nuovo riavvicinamento tra Shaila Gatta e Javier Martinez, si è sfogato con Jessica Morlacchi raccontando un retroscena sull'ultimo confronto avuto con l'ex velina: "Mi è scesa come donna, totalmente. Oggi lei è stata chiara, mi ha detto ‘Friends’ e io le ho detto ‘Friends un ca**o’. Friends niente, non siamo amici. Ognuno per la sua strada. Che siamo amici? Ieri mi diceva ‘Ricominciamo da capo’ Adesso, da oggi, non le credo più. Lei vuole amicizia, le ho detto che c'è interesse, mi piace, e non posso esserle amico. Per quieto vivere, ci salutiamo, ma non mi chiedere caffè, tisane, balli e abbracci. Ora non posso”.