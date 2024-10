Durante la settimana, Selvaggia Lucarelli, nel corso di un botta e risposta a distanza con Sonia Bruganelli, aveva detto di non voler avere più niente a che fare con l’ex moglie di Paolo Bonolis, dopo averla accusata di aver usato sua figlia Adele come scudo dalle critiche a Ballando con le Stelle.

Nel corso della terza puntata del dancing show di Milly Carlucci, andata in onda ieri era, nel commentare l’esibizione della Bruganelli, Selvaggia ha esordito: “Ha fatto qualcosa di modesto, non facciamola passare per una cosa entusiasmante. Il mio pensiero è lo stesso, penso che quello che hai fatto sul palco sia qualcosa di modesto, spero di poterlo dire senza turbare nessuno a casa”. Una provocazione alla quale Sonia ha replicato: “Mia figlia è uscita stasera quindi puoi dire quello che vuoi”.

Il confronto tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli

“Non usare tua figlia per schermarti, non è bello, hai detto che ci sarebbe rimasta male – ha proseguito Selvaggia -. A insultare tutti al Grande Fratello non ti senti in difficoltà a ricevere un giudizio a Ballando con le Stelle sì? Te lo dico, ti vedo tanto confusa. La volta scorsa ti avevo fatto un complimento, non dico a chiunque ‘sei una donna di grande personalità’. Detto questo, ribadisco: ti vedo confusa. Ho la sensazione che tu adegui il tuo personaggio in base a quello che pensi ti convenga fare al momento. Prova a dimenticarti del pubblico. […] Calibri quello da dire e la reazione da avere in base a quello che tu percepisci dalla serata. […] La scorsa settimana hai detto che non eri abitata a stare davanti le telecamere, ma tu fai l’opinionista in tv in prima serata, Anna Lou casomai è una che può dire di non aver mai messo piede in scena. […] Usi sempre delle scuse: prima che non sei abituata a stare in tv, poi usi tua figlia…”.

Sonia ha cercato di difendersi: “Non uso mia figlia, però mi sono sentita in difficoltà come mamma nei suoi confronti. […] Mi sto mettendo in gioco nonostante mi vergogni. […] Continui a dire che sono confusa, ma non pensavo di stare di fronte a uno psicologo, perdonami”.

La sfuriata di Bruganelli al Gf Vip contro Tavassi

Nel corso della settimana, Selvaggia Lucarelli aveva tirato in ballo alcuni commenti fatti da Sonia Bruganelli ai tempi in cui era opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip. In quell’occasione, la produttrice si era resa protagonista di una sfuriata contro Edoardo Tavassi: “Seguo il Grande Fratello dalla prima edizione. Credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. Lui è un personaggio arrivato con l’atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità. A quasi quarant’anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza nessun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te”.