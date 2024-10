Clima incandescente tra le mura della Casa del Grande Fratello. Questa mattina, si è verificato uno scontro verbale tra Enzo Paolo Turchi e Helena Prestes, innescato dalla richiesta della modella brasiliana di partecipare alla coreografia del ballo previsto per la puntata del prossimo lunedì.

Mentre i concorrenti provavano i passi di danza, Helena si è avvicinata a Enzo Paolo, proponendogli di collaborare nella creazione della coreografia. Una richiesta che, invece di essere accolta positivamente, ha scatenato una reazione furiosa da parte del marito di Carmen Russo: "Mi sembra poco corretto e poco intelligente, amore mio! Se mi dici che vuoi fare le coreografie con me, mi viene solo da ridere".

E ancora: "È una mancanza di rispetto! Devi rispettarmi come mi rispettano tutti e devi stare pure zitta, perché io ho 75 anni e 64 di carriera - ha aggiunto -. Non puoi dire di voler fare tu le coreografie, perché non sei all'altezza neanche di dire 'buongiorno' nel mondo della danza. Te lo dico sinceramente."

Nonostante il tentativo di Carmen di stemperare la tensione, la rabbia di Enzo Paolo non si è placata: "Mi dice che non gli do coraggio, ma che tipo di coraggio dovrei darle per fare le coreografie? Un minimo di rispetto ci deve essere”.

Quel che è emerso da quest’ultimo episodio, è che Turchi sembra essere arrivato al limite della sopportazione, ed a questo punto è probabile che lunedì possa decidere di abbandonare la Casa. Intanto, dopo la sfuriata di Enzo Paolo, sui social spopola l'hashtag #fuorienzo.