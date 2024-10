Nella Casa del Grande Fratello prosegue senza sosta il tira e molla tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Nella serata di ieri, il pallavolista argentino ha rivelato a Jessica Morlacchi che ha intenzione di mettere un freno al rapporto con l’ex velina, ma poche ore dopo la ballerina si è buttata nel letto dell’ex tentatore, e i due si sono scambiati un bel po’ di coccole, mandando a farsi friggere i propositi del gieffino. Subito dopo, la ballerina è andata dalle Non è la Rai e ha raccontato di aver sentito “delle situazioni” che le hanno scatenato una vera e propria tempesta ormonale.

Coccole tra Shaila e Javier e la confessione della ballerina

“Ragazze non potete capire! No, non vi fate vedere da lui. No, ma cosa baciato, non ci siamo baciati, solo coccole. Però lui era contento. Mentre ero lì tra le sue braccia stavo pensando… (fa degli strani gesti, ndr).

Mamma Raga, io lì sentivo una situazione. Nel senso che pure io la sentivo la situazione. Mi sono messa lì e gli ho detto ‘sono qui perché ti volevo dare la buona notte’. Lui è rimasto un po’ stranito e io gli ho detto che avevo bisogno d’affetto. E poi ci siamo abbracciati forte. Poi non potete capire, mi ha detto che mi stava pensando. Così gli ho chiesto ‘ma pensavi bene o male, cose belle?’. E lui mi ha detto che pensava cose buone. Dopo io gli ho detto che sarei andata. a dormire, lui mi ha fermata e mi ha detto di aspettare un po’ e mi ha riabbracciata. Dopo mi ha detto ‘buona notte bambolina’. Oddio che bello. per me questa è tanta roba, io non sono una che fa queste cose. Ma poi che vergogna. Lo so che non ho fatto nulla di che a parte un abbraccio. Anzi, è stato pure bello. Mi sono sentita di farlo e ho avuto questo slancio.

Ah, voi pensavate che c’eravamo baciati perché mi ha coperto? No. Guardate che l’abbraccio è anche più profondo. Io ho sentito davvero il suo abbraccio, era sincero e tanto forte. Ma poi la pelle, l’odore, io non sono mica una suora. Io ho le mie vibes, gli ormoni, le vibrazioni. C’è pelle e pelle, la sua pelle”.