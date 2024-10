Dopo il catfight con Jessica Morlacchi e “l’amicizia speciale” con Luca Giglioli (con annesso gossip sul fatto che i due si conoscessero già prima di entrare nella Casa del Grande Fratello), Yulia Bruschi ha regalato al pubblico una nuova dinamica.

Ieri notte, infatti, la concorrente di origini cubane, mentre era a letto con Shaila Gatta, ha alzato le coperta e ha iniziato a sparlare di una coinquilina. Anche se la gieffina non indossava il microfono, chi in quel momento stava guardando la diretta su Mediaset Extra ha sentito tutto ciò che ha detto: “Che schifo. Non si lava. Non si lava nemmeno i denti. C’ha i gatti morti in testa, c’ha sempre le cose degli altri addosso. Ed è falsa la m**da, recita”.

Va sottolineato che Yulia non ha fatto nomi, e quindi non è chiaro a chi si riferisse. Tuttavia, su X molti utenti ritengono che nel mirino della toscana ci fosse Jessica Morlacchi, con la quale il rapporto non è esattamente idilliaco. Nelle passate settimane, inoltre, le Non è la Rai – che a differenza della Bruschi hanno fatto il nome – hanno rivelato che “Jessica non si lava tutti i giorni”.

Ovviamente, le parole di Yulia hanno scatenato diverse reazioni sul web. “L’importante è avere il coraggio nel dire le cose in faccia! Mostrati sempre per l’agnellino che non sei, mi raccomando (adorerei questa clip lunedì)”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Jessica aveva ragione. Almeno la prima sparla di lei con il microfono, la seconda si nasconde sotto al piumone. Troppo facile così”. “Un lupo travestito da agnello”.