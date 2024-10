Sopra la Casa del Grande Fratello sono volati i primi aerei di questa edizione. Destinatari dei messaggi i protagonisti del triangolo amoroso formato da Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez.

“S & L 2 anime non si perdono #Shailenzo”, recitava il primo striscione. La ballerina napoletana e il modello milanese hanno accolto con entusiasmo la dedica dei fan. “Che carino amore, abbiamo avuto il primo aereo! Due anime non si perdono, è proprio vero”, ha detto Shaila, mentre Lorenzo ha esultato: “Sei felice, Shaila? Abbiamo un hashtag personale”. Poi si sono abbracciati.

Poco dopo è volato sulla Casa anche un aereo per Shaila e Javier. “Porotos a fuego lento #Shaviers”, il messaggio dei fan per l’ex velina e il pallavolista argentini. “Sono tutte e due reali se ci pensi… E’ fuoco lento. Ricorda che la gatta per fare presto ha fatto i figli ciechi, invece a fuoco lento magari vengono meglio”, ha detto Shaila a Javier, che ha commentato con un secco “Dubbi”.

Se la ballerina ha accolto con entusiasmo gli aerei ricevuti, i due ragazzi hanno invece mostrato delle perplessità. Confrontandosi poco dopo in cucina, Javier e Lorenzo hanno sostenuto di voler restare sulle rispettive posizioni, senza lasciarsi influenzare dai fan. "Tu rimani sulla tua posizione?", ha chiesto Spolverato all’ex tentatore. E lui ha risposto: “Sì, siamo noi i padroni di quello che vogliamo. Perché tu no?”. E a quel punto Lorenzo ha spiegato: “Ovviamente anche io. C’è un attimo di brio perché dici ‘wow, cosa sta succedendo?’, però per il resto effettivamente voglio rimanere coerente. Tanto due anime non si perdono e non si perderanno… E’ quello che dicevi anche tu ieri, è difficile che si perdono”.