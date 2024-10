Dopo aver smesso di seguire Perla Vatiero su Instagram, Sergio D’Ottavi ha fatto lo stesso con Beatrice Luzzi (anche lei gli ha tolto il segui) con la quale, insieme a Stefano Miele, formava nella passata edizione del Grande Fratello il trio “Detodo”. I tre ex concorrenti erano molto affiatati, ma se l’amicizia tra l’attuale opinionista del GF e lo stylist è proseguita anche dopo la fine del programma, lo stesso non si può dire per quella tra l’attrice e l’imprenditore laziale.

Ma cosa c’è dietro l’unfollow di Sergio a Beatrice? Secondo un’utente che ha scritto a Deianira Marzano, il motivo sarebbe da ricondurre alle parole che la Luzzi ha pronunciato nel corso di una recente puntata del Grande Fratello in risposta alle frecciatine che Perla Vatiero le ha tirato nel corso di un’intervista a Casa Chi. “Questo unfollow tra Sergio e la Luzzi è perché lei ha detto la verità in prima serata, ovvero che Vittorio (Menozzi, ndr) era interessato a Greta (Rossetti, ndr) e fan dei Sergetti hanno sempre sostenuto che Vittorio non ha mai voluto davvero bene a Greta e l’ha usata…”, si legge nella segnalazione.

Le parole di Beatrice Luzzi in diretta al Grande Fratello

“Io mi sono innamorata di Giuseppe, poi sono stata lasciata, poi ho stretto un’amicizia molto affettuosa con Vittorio e quando poi lui ha mostrato interesse con un’altra persona io ho fatto passi indietro. Quando ho dovuto scegliere da una parte all’altra, io l’ho fatta in modo molto trasparente. Cosa è successo dopo il Grande Fratello? Non sono pagata per dirlo. Se poi essere leali ed eleganti è antichi, allora sarò antica”.