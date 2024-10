Perla Vatiero è stata ospite di Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, format del noto settimanale, da quest’anno trasmesso su YouTube e non più su Instagram.

L’influencer campana ha commentato la nuova edizione del Grande Fratello, ed ha parlato anche di Shaila Gatta (che l’anno scorso venne paparazzata insieme al suo ex fidanzato Mirko Brunetti) e Beatrice Luzzi, non lesinando più di una frecciatina all’ex compagna di avventura.

“Shaila Gatta? Il pensiero di fidanzarsi è molto affrettato, sicuramente lei sta giocando e si sta mettendo in gioco, è una delle protagoniste fino ad ora. Io da una parte apprezzo questo tipo di carattere, se lei è così ed è sé stessa ben venga che lei faccia ciò che si sente di fare.

Beatrice Luzzi opinionista? Lei è una mia grandissima amica (ride, ndr). Scherzi a parte, lei è una persona che ha una grandissima esperienza per poter ricoprire un ruolo come questo, ma a livello personale non è la persona che io avrei scelto affianco a Cesara, perché la vedo molto incoerente su ciò che dice e ciò che fa. Come ad esempio il giudizio che ha dato nei confronti di Shaila definendola una provocatrice, quando invece sappiamo tutto che Beatrice era la queen delle provocatrici all’interno della Casa, ha mostrato tanto la sua femminilità nei confronti dei ragazzi, anche molto piccoli, quindi dare un’opinione del genere… Io Perla faccio due passi indietro e dico ‘forse è meglio non esprimere un’opinione del genere’ se io in primis sono così”.