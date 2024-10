Durante la puntata di Striscia la Notizia andata in onda martedì primo ottobre, Valerio Staffelli ha intercettato Fedez e gli ha chiesto in merito all’arresto di Christian Rosiello, ultrà del Milan e sua guardia del corpo. “Ma adesso che è stato arrestato come farai ad andare a fare le risse senza di lui?”. Il rapper si è visibilmente innervosito e ha risposto: “Stai dicendo davvero? Ora mi sa che paghi con una querela”. Fedez ha poi preso il tapiro e se n’è andato.

Ieri sera, a Striscia la Notizia, Michelle Hunziker ha intervistato Valerio Staffelli e gli ha chiesto cosa è successo nelle ore successive. Pare che l’inviato abbia contattato Fedez, che molto arrabbiato avrebbe risposto con due vocali nei quali pare abbia detto all’uomo che lo porterà in tribunale.

Valerio Staffelli: "Fedez ha detto che mi porterà in tribunale"

“Fedez non si è fatto vivo. L’ho cercato io oggi. Mi ha mandato due vocali, che non mi sembra il caso di diffondere, nei quali era molto adirato per il servizio di ieri. Si è innervosito. Ha anche detto che mi porterà in tribunale. Si è molto arrabbiato, perché gli ho chiesto dei suoi guardaspalle arrestati, coinvolti anche nella rissa con Iovino nata da una lite in discoteca con Fedez. Com’è finita quella vicenda? A saperlo, bisognerebbe chiederlo a Iovino.

E poi cosa mi ha detto? Che ci vedremo in tribunale e che se vogliamo fare un altro servizio con Luis Sal che dice ‘dillo alla mamma, dillo all’avvocato’, possiamo anche farlo perché a lui non fa più ridere. A me invece fa sempre ridere. Se si è offeso perché gli ho chiesto della sua bibita? Io ho solo chiesto della bibita, non ho parlato male del prodotto. Non come ha fatto invece Tony Effe nel suo dissing”.