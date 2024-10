In maniera del tutto inaspettata, Iago Garcia ha confidato ad alcuni coinquilini di nutrire interesse per Helena Prestes.

A pochi giorni dalla puntata del Grande Fratello durante la quale i riflettori erano stati puntati sul rapporto tra la modella brasiliana e Lorenzo Spolverato, incrinato dall’interesse dell’uomo nei confronti di Shaila Gatta – ad inserirsi è stato anche l'attore spagnolo. Tuttavia, almeno per il momento, Helena non sarebbe al corrente del suo interesse.

Durante una chiacchierata in sauna con Luca Calvani, Iago Garcia ha confidato all’amico di trovare Helena particolarmente interessante al di là di qualche contrasto avvenuto tra loro negli ultimi giorni: “Ci siamo chiariti. Quello che mi piace di lei è che è naturale, risponde ai suoi istinti. È speciale e potrebbe piacermi. Se non fosse per l’altezza, mi piacerebbe già. Ma ha le valigie addosso, è nervosa”. Iago non ha approfondito il discorso, ma è evidente che potrebbe presto iniziare a sondare il terreno e provare ad avvicinarsi alla modella.

Nel frattempo, Helena sembrerebbe avere concluso il breve flirt vissuto con Lorenzo. Timorosa sul fatto che l’uomo possa essere più interessato a Shaila che a lei, e che abbia ripiegato sul loro flirt dopo l’apparente rifiuto della ballerina, la Prestes ha fatto un passo indietro. “Tu mi piaci ma se c’è un coinvolgimento emotivo anche con lei, io mi fermo”, gli ha detto al termine dell’ultima puntata.