La produzione del Grande Fratello sta mantenendo il massimo riserbo in merito alle ragioni della momentanea uscita dalla Casa di Ilaria Clemente, ma la notizia di una possibile gravidanza della concorrente circola ormai da più di 48 ore, e gli inquilini lo hanno lasciato intendere in più di un’occasione. Ieri notte ne hanno parlato anche Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi. L’ex cantante, rivolgendosi al giovane medico estetico, le ha chiesto: “Secondo te rientra o non rientra?”. “Fosse capitato a me io non rientrerei”, ha risposto Mariavittoria, non trovando però d’accordo la Miorlacchi: “E se risolvi? Scusa e se risolvi e prendi una decisione?”.

Il video che circola sui social relativo a questa conversazione termina così, e non è dunque dato sapere cosa le due gieffine si siano dette dopo. Ad ogni modo, Jessica in quella domanda alludeva ad un eventuale aborto in caso di gravidanza indesiderata. Ilaria, ammesso che sia realmente incinta, ha conosciuto il suo attuale compagno solo poco prima di fare il suo ingresso nella Casa, e dunque l’ipotesi che non voglia avere un figlio da una persona che ha conosciuto da poco non è assolutamente da escludere.

Due giorni fa, parlando con Amanda Lecciso la quale sosteneva che ad Ilaria era successa una cosa bella, Mariavittoria Minghetti ha replicato: “Dipende, per me non lo è stata, per lei forse sì. Dipende dalla persona, dipende dal momento, dipende da chi hai vicino. Per me non lo è stata una cosa bella, mi è successo tre anni fa e stavo insieme a…”.