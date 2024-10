Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 30 settembre, sono volati stracci tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. La lite tra le due inquiline ha però avuto anche degli strascichi, soprattutto dopo che Eleonora Cecere è arrivata a pronunciare un “Ti ammazzo!” nei confronti dell’ex cantante dei Gazosa. Scopriamo cos’è successo.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello si è verificata una lite infuocata tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. La discussione ha avuto un seguito, anche perché alcuni inquilini hanno commentato la vicenda. In particolare, durante una discussione quanto accaduto in puntata, Eleonora Cecere, parlando con Ilaria Galassi e Mariavittoria Minghetti, si è lasciata andare ad un commento su Jessica.

“Ma io ti ammazzo, ti metto le mani al collo!”, ha esclamato in riferimento alla lite con Yulia. Affermazioni decisamente pesanti che non sono assolutamente piaciute ai telespettatori. C’è chi lamenta “tutto questo odio nei confronti di Jessica”, e chi fa notare che si sta verificando la stessa cosa avvenuta con Beatrice Luzzi nella passata edizione. “Prendono di mira la protagonista delle puntate, quella che Alfonso interpella di più. Mettete riparo alla situazione per evitare quello che è successo con Beatrice”, ha commentato un utente su X (ex Twitter). E ancora: “Jessica ha fatto una sceneggiata da bambina? Sì. Ha detto una ca**ata? Sì. Ma chi ca**o siete voi per dire che merita di essere menata?”.

In molti stanno invocando provvedimenti da parte degli autori per quel “Ti ammazzo” pronunciato da Eleonora Cecere, ma c’è anche chi si è già rassegnato all’idea che gli autori non interverranno: “Non ci sperate. Non faranno mai vedere nulla a Jessica, si è visto l’anno scorso con Beatrice. Gli autori non faranno vedere mai nulla”.