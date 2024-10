La Casa del Grande Fratello ha riaperto i battenti ormai da qualche settimana, e tra i nuovi inquilini sono già nate le prime simpatie, preludio della possibile nascita di coppie.

Al riguardo, una lettrice del settimanale Chi ha chiesto ad Alfonso Signorini quali fossero le sue coppie preferite tra quelle nate all'interno del reality show. Oltre a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, al quale Signorini è molto legato anche per essere stato il padrino di battesimo del piccolo Gabriele, il conduttore ha svelato quali sono state le coppie che lo hanno stupito in maniera positiva. Accanto a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, diventati di recente genitori della piccola Camilla, e Letizia Petris e Paolo Masella, protagonisti della passata edizione, il conduttore non ha citato, a sorpresa, né Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, né Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, bensì una coppia che è ormai "scoppiata" da diverso tempo, ovvero quella formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

"Sono tante le coppie che mi hanno favorevolmente colpito. Ne ricordo tre in particolare: quella di Andrea Zenga e di Rosalinda Cannavò, diventati genitori qualche settimana fa. Tutti e due non avevano nessuna intenzione di innamorarsi, ma non avevano fatto i conti con la magia della Casa del GF, e oggi dividono la loro vita insieme. Anche la coppia di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria a suo modo mi è piaciuta: per il suo essere vera nei suoi alti e bassi e per nulla costruita. E poi nell'ultima edizione ho amato molto Letizia e Paolo, due ragazzi semplici, con storie completamente diverse, ma che si vogliono un gran bene".