Al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 30 settembre, Yulia Bruschi, che aveva discusso in diretta con Jessica Morlacchi, era tornata a parlare di lei tirando in ballo anche i suoi disturbi alimentari. A distanza di un giorno da quell’episodio, alcuni concorrenti si sono appartati per parlare della cantante, criticandone alcuni suoi atteggiamenti.

Amanda Lecciso, Michael Castorino, le Non è la Rai e Mariavittoria Minghetti hanno attaccato Jessica. Se la prima ha spiegato che ogni tanto la Morlacchi esagera con le reazioni, ma lo fa in maniera spontanea, gli altri ritengono che Jessica è furba e che mette in scena liti con il solo obiettivo di creare dinamiche. Qualcuno, però, si è lasciato scappare un’affermazione inopportuna che potrebbe anche costargli carissima.

Pamela Petrarolo ha dichiarato che per lei Jessica è costruita: “No Amanda, lei non è spontanea, c’è eccome furbizia. Siamo in tanti a pensarla così qui dentro, lei è sveglia. Mia nonna diceva ‘i fatti sono più importanti delle parole’. Ok che si è creata un personaggio, ma non è positivo e non è un esempio”.

Ilaria Galassi ha anche messo in dubbio le insicurezze di Jessica: “Lei è finta in queste cose. Che poi abbia delle difficoltà e insicurezze ok, ma alcune cose mi puzzano. Lei costruisce molto. Lei sul suo fisico dice che non si leva i pantaloni nemmeno al mare e poi lo fa qui dopo tre giorni? Vabbè mi sembra una cosa esagerata. Poi crea le dinamiche”.

Ma ad esagerare con le parole è stato Michael Castorino: “Lei ha tanti amici che hanno già fatto questo programma, le hanno dato dei consigli, cosa funziona per emergere. Io infatti ieri mentre litigava con Yulia dicevo ‘ma perché sta esagerando così?’. Era una cosa forzata, voluta da fare. Ieri era tutta forzata quella lite, le è scappata di mano la situazione. Quando vedo queste cose dico ‘ahia, qui bisognerebbe darle qualche schiaffone perché non ci si comporta così'”. Quando vedo che attacca così è brutto”.

Dopo le parole di Michael, molti telespettatori sui social hanno chiesto agli autori di prendere provvedimenti. Il concorrente è a rischio squalifica?