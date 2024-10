Nelle ultime ore è esploso quello che sui social i telespettatori hanno ribattezzato come “orecchino-gate”. Protagonisti della vicenda Mariavittoria Minghetti, Javier Martinez e Shaila Gatta. Ma facciamo un passo indietro.

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 30 settembre, l’ex velina di Striscia la Notizia è apparsa molto distante dal pallavolista argentino. In molti ritengono che la partenopea sia interessata a Lorenzo Spolverato, e che invece stia “usando” Javier. Ed in effetti, al termine della diretta, Shaila e Lorenzo si sono confrontati e hanno ammesso di essere attratti l’uno dall’altra. Helena Prestes, che ha assistito alla scena, dopo una discussione con Spolverato è rientrata in camera da letto ed è scoppiata a piangere.

Come se le dinamiche non fossero già abbastanza complicate, è improvvisamente entrato in scena un nuovo personaggio. Stiamo parlando di Mariavittoria Minghetti, che avrebbe provocato Javier scatenando “l’orecchino-gate”. A quanto pare, il medico estetico avrebbe lasciato intenzionalmente un suo orecchino nel letto di Martinez senza che lui se ne accorgesse. Quando il pallavolista l’ha trovato, ha chiesto a Shaila se fosse stata lei, ricevendo, però, una risposta negativa. Al termine della puntata, Javier ha confessato alla ballerina che era stata Mariavittoria a lasciargli l’orecchino nel letto. In seguito, la giovane romana, che aveva udito la loro conversazione, avrebbe detto a Shaila: “Eh, ti voglio rubare il fidanzato”, e la ballerina, visibilmente gelosa e infastidita, ha replicato: “Le ho detto ‘guarda, fai quello che ti pare, ognuno è libero’. Ma ci sta che le piaccia”.