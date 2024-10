Durante la quinta puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 30 settembre, Tommaso Franchi è stato interpellato in merito al suo rapporto con Mariavittoria Minghetti e per le tensioni con Lorenzo Spolverato (lo ha definito più volte un “para*ulo").

Al termine della diretta, l’idraulico toscano e il modello milanese hanno avuto modo di confrontarsi e, durante la conversazione, Tommaso ha spiegato che fa fatica ad esprimere il suo punto di vista, sia perché non gli appartiene parlare degli altri, sia perché ha un modo di esprimersi diverso da quello che va adottato all’interno della Casa.

“Io non parlo così… io bestemmio tantissimo”, ha detto il concorrente a bassa voce per non farsi sentire. Tuttavia, nonostante Franchi abbia cercato di mantenere questa sua confessione privata, le sue parole sono state ascoltate dai telespettatori che stavano seguendo la diretta, e che hanno pubblicato il video sui social.