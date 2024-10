Giulia Salemi si appresta a diventare per la prima volta. L’influencer italo-iraniana, infatti, aspetta un maschietto da Pierpaolo Pretelli, e nelle ultime ore si è rivolta ai suoi numerosi follower per qualche suggerimento in merito al nome da darà al bebè.

Di recente sono stati entrambi ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, e lui ha parlato anche della crisi che li stava portando a chiudere la relazione: “Abbiamo avuto due crisi importanti. In una c’è stato proprio il distacco e io sono sprofondato. Era inevitabile, il distacco doveva esserci, ma quel distacco ci ha fatto soffrire e poi riflettere. Da quel momento mi sono analizzato e questo l’ho fatto stando da solo. Se fossi rimasto accanto a lei non so se ci sarei riuscito. Ho compreso le mie lacune. Lei poi si è presentata con una lettera di dodici pagine con tutto ciò che non la faceva stare bene. Ho avuto paura che finisse definitivamente, avevo il terrore. Quello mi ha fatto ricredere e mi ha dato la forza di riprovarci. Un amore così raro e pure è un peccato buttarlo”.

Per loro fortuna e per la gioia del loro numerosissimo esercito di fan, Giulia e Pierpaolo sono riusciti a superare le crisi, e adesso si apprestano a diventare genitori (lui per la seconda volta). Proprio in merito al nome da dare al nascituro, la Salemi si è confrontata con i follower sul suo canale broadcast, e i suggerimenti non sono mancati.

“Francesco e ti passa la fantasia! Frizzante, simpatico e devastante”, ha scritto qualcuno. “Mmm… proprio simpatico e frizzante”. Sebbene non ci fosse un riferimento chiaro, i più hanno pensato che l’influencer si riferisse al suo ex fidanzato Francesco Monte. Qualcun altro ha suggerito “Gregorio” perché sarebbe molto elegante. Tuttavia Giulia, con la sua spiccata ironia, ha replicato subito: “Non me la sento, onesta. Gregorio Pretelli mi dà vibes del GF”, ha commentato ridacchiando e riferendosi alla ship “Gregorelli”.

Infine è balzato all’occhio un altro commento. A chi le ha suggerito “Tommaso” ha ricevuto un secco “No”. I più maliziosi hanno subito pensato che ci fosse un riferimento a Tommaso Zorzi, ex coinquilino di Giulia nella Casa del Grande Fratello Vip, con il quale il rapporto non sembra essere idilliaco.