Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Di seguito tutte le anticipazioni fornite come di consueto da Lorenzo Pugnaloni:

Mario Cusitore ha confessato di essere stato a letto con Morena Farfante, mentre con Margherita Aiello ha chiuso definitivamente. Da qui è scoppiato il caos! Lui e Morena hanno avuto rapporti in auto (nella Smart) fuori da una discoteca! Questo è stato detto da Mario (da vero gentiluomo) quando tra lui e Morena è scattata la discussione e lei non avrebbe voluto dirlo per privacy.

C'è stata la sfilata e ha vinto Diego Tavani, Armando Incarnato assente.

Sabrina ha passato la domenica con Gabriele, ma durante la sera lei ha visto i messaggi tra lui e Giovanna (un'altra dama) e si è arrabbiata parecchio. E' sceso un nuovo cavaliere per Gemma Galgani e l'ha tenuto; idem un signore per Barbara De Santi.

Martina De Ioannon ha portato in esterna Ciro e dice che si è divertita un sacco, hanno fatto il karaoke. Francesca Sorrentino ha portato in esterna Paolo, il ragazzo che aveva fatto richiamare.