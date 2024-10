Nell Casa del Grande Fratello, è ufficialmente esplosa la faida tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato. Nel corso della quinta puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, durante un confronto tra il modello milanese e Tommaso Franchi, quest’ultimo, in un confessionale, definisce il coinquilino: “Para*ulo, fa l’attore al 90%”. Nella discussione tra i due gieffini si intromette anche l’attore spagnolo, che ritiene non corretto il comportamento di Lorenzo, e fa notare anche altre scorrettezze che di cui si sarebbe reso protagonista negli ultimi giorni.

“Abbiamo visto il Dottor Jekyll di Lorenzo e ora vediamo il Mr. Hyde - ha esordito Iago Garcia -. Sta facendo un gruppetto con i giovani, non si avvicina mai a noi più vecchi per imparare qualcosa. Ha avuto anche proteste per il cibo che fa tutti i giorni con amore Luca, ha anche detto che aveva perso l’accappatoio e uno di noi se l’era preso. Questo atteggiamento diciamo mostra una maschera che inizia a cadere!”.

Non si è fatta attendere la replica di Spolverato: “Io condivido più cose con i giovani. Per l’accappatoio, il mio ce l’aveva Javier perché aveva perso il suo, e poi gliel’ho anche lasciato. Non serviva a niente questo tuo intervento, volevi solo dire la cosa della maschera!”. Iago, a sua volta, ha ribattuto a tono: “La cosa bella di Lorenzo è che ha un carattere da leader, ma è un leader come il generale Custer, che porta tutti alla sconfitta, perché uno quando è leader deve fare gruppo ma davvero, con tutti, non soltanto con quattro persone. Poi dici che parli in faccia, ma in sauna stavi parlando alle spalle di Tommy.”

I toni tra i due gieffini, a questo punto, si alzano: “Ma parla di te! Sei proprio un giocatore, hai paura di me? Hai paura di perdere la posizione di leader?”, chiede Lorenzo a Iago, che risponde senza scomporsi: “Io ho detto ciò che penso e non sono l’unico che lo pensa!”.