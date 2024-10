Alfonso Signorini si è reso protagonista della prima gaffe in diretta della nuova edizione del Grande Fratello. Durante la quinta puntata del reality show andata in onda ieri, giovedì 26 settembre, il conduttore si è fatto notare per alcune uscite piuttosto discutibili. Innanzitutto, una sua battuta infelice su Tommaso Franchi ha fatto storcere il naso ai telespettatori, ma è stata la domanda che ha posto a Luca Giglioli nel mettere a confronto il fisico di Yulia Bruschi e quello di Jessica Morlacchi ha far inferocire il pubblico. Ma entriamo nel dettaglio.

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 30 settembre, Alfonso Signorini ha commesso alcune gaffe in diretta. In primis, si è lasciato andare ad una battutaccia su Tommaso Franchi: “Tu sei una persona molto concreta, sei un idraulico, ragioni con i tubi, giusto?”. Parole che non sono piaciute ai telespettatori, che hanno così commentato su X: “Squallido questo momento, ero in imbarazzo io per Tommaso. Alfonso con queste frasi fuori luogo non si smentisce mai”.

In seguito, durante il blocco dedicato al presunto triangolo formato da Jessica Morlacchi, Luca Giglioli e Yulia Bruschi, Signorini ha chiesto al parrucchiere romagnolo: “Ti piace di più Yulia per il fisico?”. Apriti cielo! Il pubblico si è inferocito e ha condannato le parole del conduttore: “Paragonare il fisico di due donne si chiama bodyshaming”. E ancora: “Rovina tutto e dice troppe cose che non deve dire e ha aizzato l’odio di Yulia verso Jessica”.