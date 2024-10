Dopo l’annuncio dell’uscita momentanea di Ilaria Clemente dalla Casa del Grande Fratello, hanno iniziato a circolare diversi rumor sui presunti motivi, ma il principale vorrebbe la concorrente incinta. Il motivo di questa voce? Alcuni giorni fa, la gieffina ha rivelato ad alcune coinquiline di avere un ritardo con il ciclo. In molti sospettano che la ragazza sia in dolce attesa, ma che potrebbe comunque rientrare nella Casa per portare avanti la gravidanza.

Quel che è certo è che Ilaria non è ancora tornata in gioco, ma ci sono degli aggiornamenti sulla sua situazione. Alcune ore fa i familiari/amici della concorrente hanno aggiornato i suoi follower e hanno scritto che sarà lei eventualmente a decidere se svelare il reale motivo della sua uscita momentanea. Alla fine del messaggio è anche stato aggiunto un cuore e anche per questo diversi utenti su X sono certi che presto verrà annunciata la gravidanza: “Ci teniamo a ringraziare tutti per i messaggi ricevuti in queste ore, lei sta bene e sarà lei eventualmente a spiegare la motivazione della sua momentanea uscita dalla casa!”.

Ad ogni modo, se quello della gravidanza si rivelasse solo un rumor, Ilaria dovrebbe rientrare nella Casa tra oggi, mercoledì 2 ottobre, e domani, giovedì 3, e solo allora spiegherà le ragioni della sua improvvisa uscita.