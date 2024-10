Attimi di paura per Sophie Codegoni. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha riferito delle condizioni di salute della piccola Céline Blue, non nascondendo la sua preoccupazione.

Alcuni giorni fa, la nota influencer aveva raccontato ai suoi follower di aver iniziato l’inserimento all’asilo nido della figlia, che aveva risposto in maniera positiva a questa novità ed era entusiasta di poter giocare insieme ad altri bambini. Tuttavia, con l’inizio dell’autunno arrivano anche i primi malanni di stagione. Ed è proprio quello che è successo a Céline, la quale, ha a causa della febbre, è stata colpita dalle convulsioni, circostanza che ha gettato nel panico Sophie. A rendere ancora tutto più complicato il fatto che in quel momento l’ex vippona si trovasse a Parigi in occasione della Fashion Week, ed era dunque distante dalla sua bambina.

“Abbiamo passato dei giorni un po’ tosti, ci siamo presi uno spavento. Céline non è stata bene, io ero a Parigi e sono salita sul primo volo per tornare a casa da lei. Siamo stati due giorni con lei in ospedale, dove abbiamo fatto esami ed accertamenti. Adesso sta benissimo, è la solita Céline pazza, scatenata, che ride e scherza, ma in quel momento ho abbandonato i social, telefono e siamo stati con lei h24 perché la paura era tanta. Ha avuto delle convulsioni febbrili, io non sapevo minimamente cosa fossero, ma si possono gestire tranquillamente […] Da un momento all’altro vivi una cosa che non ti aspetti e devi affrontare, adesso sto scaricando un po’ la tensione perché non è stato facile, sto raccontando la parte più vera della mia vita, quella un po’ più dura. Ora sta benissimo, ma è l’ansia che sto scaricando. Lo spavento è stato tanto, ma adesso sappiamo gestirla. Il fatto di essere lontana anche se per lavoro mi ha fatto sentire tanto in colpa, ma ero anche sollevata perché Celine era con mia mamma, che ha un’esperienza maggiore della mia”.