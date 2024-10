Francesca Sorrentino è una delle nuove troniste di Uomini e Donne. La ragazza, ex volto dell’edizione 2023 di Temptation Island, è reduce dalla fine della relazione con il fidanzato Manuel Maura. I due si erano già lasciati alla fine del programma condotto da Filippo Bisciglia, salvo poi tornare insieme lo scorso dicembre per poi rompere nuovamente a luglio.

Nonostante la fine della storia d’amore con Manuel sia avvenuta solo pochi mesi fa, Francesca ha detto che questa volta era diverso. C’era una consapevolezza in quell’addio e quindi era pronta per sedere sul trono del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia, un altro ex volto di Temptation Island l’ha di fatto sbugiardata.

Stiamo parlando di Daniele De Bosis, che ha partecipato alla stessa edizione di Temptation Island della Sorrentino. L’uomo, intervistato da Lorenzo Pugnaloni, ha dichiarato: “Dopo due mesi non può aver dimenticato una persona con la quale ha avuto una relazione tossica, dove ci vuole di più per dimenticare e lasciar andare. Dopo due mesi non si è pronti ad una nuova relazione. Lei proverà ancora qualcosa per Manuel. Non penso che lui scenderà per lei. Anche perché io Francesca l’ho vissuta parecchio, ci siamo supportati sia l’altra estate che ora. So quanto è stata male e quanto ha sofferto. Ci è ricascata perché dopo che si erano lasciati non ha metabolizzato, ha subito iniziato ad uscire per non pensarci ed è lì l’errore”.