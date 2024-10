Arrivano ulteriori conferme circa la frequentazione tra Perla Vatiero e Joseph Annunziata.

A lanciare l’indiscrezione in merito ad un presunto flirt tra la vincitrice della passata edizione del Grande Fratello e l’influencer originario di Grosseto era stato circa un’ora fa Amedeo Venza, che aveva riportato una segnalazione di un utente, oscurando, però, i nomi.

“Super scoop! …………. si frequenta con uno della sua agenzia, Joseph ………… Ora si sono anche iniziati a seguire su Instagram nonostante si conoscano da metà settembre - si legge nella segnalazione -. Una persona li ha beccati insieme a Milano, ma si pensava fossero solo della stessa agenzia, e invece hanno visto lei uscire da casa sua a Milano in tarda notte e prendere il taxi”.

Nonostante l’esperto di gossip non abbia rivelato il nome dell’ex gieffina in questione, gli utenti hanno subito ipotizzato che potesse trattarsi proprio di Perla. Quest’ultima, infatti, ha iniziato a seguire su Instagram Joseph (proprio come riportato nella segnalazione) e viceversa.

Inoltre, a confermare della nuova frequentazione dell’influencer campana è stato Alessandro Rosica: “Perlina e Jospeh si starebbero frequentando, ma il loro giro prova a coprirla dicendo che non c’è nulla. Nessun pseudo ritorno o ripensamento: Mirko ha preso totalmente le distanze da tutto. Nuova vita, e siamo felici per lui”.

Chi è Joseph Annunziata

Jospeh Annunziata, originario di Grosseto, è un influencer e modello. E' riuscito a farsi notare diventando uno dei protagonisti di "Come una volta: un amore da favola", in onda sul Nove, un mix tra reality e dating show in cui dodici giovani sono alla ricerca dell'amore tornano indietro nel tempo, lasciando usi e costumi attuali per potersi calare nell'atmosfera ottocentesca. Ma Jospeh non è solo un influencer e modello, bensì anche uno sportivo. Infatti, è cresciuto nel settore giovanile delle squadre di calcio di Grosseto e Fiorentina, arrivando fino alla Serie D con il Poggibonsi, e alla serie C con la Viterbese.

In un'intervista a grossetosport.com datata febbraio 2022, Joseph aveva parlato delle sue ambizioni nel mondo dello spettacolo: "Non avevo mai pensato al mondo della tv come mio sogno, ma adesso, effettivamente, quello che mi piacerebbe davvero fare e che mi sono posto come obiettivo, è diventare un attore per le serie tv Netflix. A tal proposito, sto già progettando di fare il test d'ingresso per entrare nell'Accademia Attori di Roma".