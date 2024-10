Jessica Morlacchi è senza dubbio una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello. L’ex cantante dei Gazosa è già finita al centro di numerose dinamiche, ultima in ordine di tempo la lite furiosa con Yulia Bruschi durante l’ultima puntata. Ma non solo. La scorsa settimana, infatti, Jessica si è dichiarata a Luca Giglioli, ricevendo, però, dal parrucchiere romagnolo un sonoro due di picche.

La discussione con Yulia è scoppiata proprio per via della vicinanza tra la ragazza di origini cubane, che fuori dalla Casa ha una relazione, e Giglio. “Lei fuori è fidanzata. L’anello da 50mila euro che le ha regalato il compagno quando uscirà lo andrà a vendere al compro oro”, ha detto la Morlacchi. Ad ogni modo, quello relativo a Luca Giglioli sembra essere un capitolo chiuso, e Jessica è consapevole del fatto che il coinquilino non contraccambia l’interesse che ha lei nei suoi confronti.

"Jessica Morlacchi corteggiava un'ex vippone"

Intanto, nelle ultime ore è spuntata un’indiscrezione che riguarda proprio Jessica. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, la gieffina, prima di entrare nella Casa, ha corteggiato un ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Lo inondava di messaggi che magicamente sono stati eliminati a ridosso del suo ingresso nella Casa”. In seguito, l’esperto di gossip rivela le iniziali dell’ex vippone in questione: “L. S.”. E’ piuttosto facile dedurre che si tratta di Luca Salatino, ex concorrente della settima edizione del Gf Vip, anche perché Venza rivela che l’uomo in questione è anche un ex tronista di Uomini e Donne. Lo chef romano, infatti, prima di intraprendere l’avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ha seduto sul trono del dating show di Maria De Filippi e, al termine del suo percorso, ha scelto di lasciare il programma con Soraia Ceruti con la quale, però, la storia è giunta al capolinea.