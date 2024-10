Due giorni fa, Ilaria Clemente è uscita momentaneamente dalla Casa del Grande Fratello “per motivi personali”. Sin da subito, sui social i telespettatori hanno pensato ad una gravidanza: secondo molti utenti, infatti, la concorrente sarebbe in dolce attesa in quanto la scorsa settimana ha rivelato ad alcune coinquiline di avere un ritardo.

Nella giornata di ieri, Luca Calvani ha chiesto aggiornamenti sulla situazione ad Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti: “Ma non ci hanno detto più nulla di lei”. La sorella di Loredana ha risposto che il motivo per il quale Ilaria è uscita è positivo: “Vabbè ma è una cosa bella alla fine, è molto bello”. Mariavittoria, invece, ha detto che non è sempre una notizia positiva per una donna: “Dipende, per me non lo è stata, per lei forse sì. Dipende dalla persona, dipende dal momento, dipende da chi hai vicino. Per me non lo è stata una cosa bella, mi è successo tre anni fa e stavo insieme a…”.

Dalle considerazioni dei tre gieffini pare proprio che l’improvvisa uscita della Clemente sia legata ad una possibile gravidanza. Nel frattempo, i familiari di Ilaria hanno dichiarato che sarà lei a svelare il motivo della sua uscita. A questo punto non ci resta che attendare la puntata di questa sera, giovedì 3 ottobre, per capire se Ilaria tornerà in gioco, o se farà il suo ingresso solo per salutare i compagni per poi abbandonare definitivamente il reality show per proseguire la gravidanza con il suo compagno, familiari ed amici.