La scorsa settimana, l’appassionato di gossip, nonché ex gieffino Biagio D’Anelli, ha rivelato che Yulia Bruschi e Luca Giglioli si conoscevano già prima di entrare nella Casa del Grande Fratello.

“Voglio svelare una chicca di gossip inerente a questo triangolo: Jessica, Luca e Yulia. Jessica non sa che Luca e Yulia nascondono un segreto. Voci certe mi hanno confermato che questa estate, in un noto locale toscano, il Tenax, Luca e Yulia si sono incontrati. Che cosa si saranno detti, ma soprattutto si saranno organizzati inerente al gioco? Solo i diretti interessati potranno dircelo, ma è giusto che Jessica sappia la verità. Beccati”.

Durante l’ultima puntata del GF, andata in onda lunedì 7 ottobre, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco proprio alla presunta conoscenza tra Yulia e Giglio. Il pettegolezzo è stato ripreso da diversi siti, tra cui Novella 2000, come mostrato durante la diretta. I due gieffini, però, hanno negato tutto, spiegando di essersi visti per la prima volta proprio dopo il loro ingresso nella Casa.

“No, assolutamente no. Impossibile! Anche perché io non ero in Toscana”, ha dichiarato Yulia, seguita da Luca: “Ma magari. Io non sono andato in Toscana quest’estate”. Sbirciando sul profilo Instagram della concorrente di origini cubane, però, c’è anche un post in evidenza con una carrellata di foto della Bruschi al Lucca Summer Festival (lei vive proprio nella cittadina toscana). Quindi, queste immagini smentirebbero di fatto quando dichiarato da Yulia in puntata. Inoltre, sul finire della diretta, Rebecca Staffelli ha informato Signorini che ci sarebbero “foto sospette” da verificare, ma che l’argomento verrà approfondito nel corso delle prossime puntate.

Come se non bastasse, nella giornata di ieri Yulia si è lasciata sfuggire un dettaglio che potrebbe confermare la sua conoscenza con Giglio prima di entrare nella Casa. La concorrente di origini cubane, infatti, avrebbe rivelato di aver lavorato per diversi anni come ballerina al Tenax, lo stesso locale citato da D’Anelli nel quale, secondo lui, sarebbe avvenuta la conoscenza tra i due gieffini.