Dopo Antonella Fiordelisi, anche due ex vippone protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip parteciperanno a Pechino Express.

Nelle ultime ore, Deianira Marzano e Alessandro Rosica hanno reso note diverse indiscrezioni. La prima è stata l’esperta di gossip campana: “Come vi avevo promesso ecco l’iniziale di uno dei nomi delle due concorrenti che hanno partecipato all’edizione del Grande Fratello Vip 7 e che parteciperanno come coppia al Pechino Express: G. Se volete capire chi va a Pechino Express con la G basta che vi dica giro di miliardi, altrimenti non si spiega perché sia stata invitata in tv più volte non avendo né meriti né particolari abilità”.

L’ex gieffina in questione è Giaele De Donà e, a confermare il suo nome è stato anche Rosica, che ha commentato: “Quando hai agganci! Il potere della parlantina. Sempre le solite cose vediamo”. La Marzano, infine, ha spoilerato anche a fare coppia con Giaele sarà Ivana Mrazova, che ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del Gf Vip e come di ex di Luca Onestini al Gf Vip 7.

Giaele De Donà e Ivana Mrazova non sarebbero però le uniche due ex vippone ad essere state chiamate. Rosica ha infatti rivelato che anche Edoardo Donnamaria (ex della Fiordelisi) avrebbe sostenuto il provino ma sarebbe stato scartato.