Nella Casa del Grande Fratello, il quadrilatero amoroso che ha visto protagonisti Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez e Helena Prestes si è già “sgretolato”. Tuttavia, nelle ultime ore, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare la vicinanza tra il pallavolista argentino e la modella brasiliana.

Ieri sera, Javier e Helena si sono ritrovati nel salone e, lontani dagli occhi indiscreti dei loro compagni (o forse no), hanno commentato la loro attuale situazione con Shaila e Lorenzo. Proprio questi ultimi, appostati in veranda, osservavano con particolare attenzione la conversazione tra i due inquilini.

La Prestes ha detto di essere molto dispiaciuta: il distacco Spolverato l'ha inevitabilmente turbata e l'ha portata a rivivere alcune spiacevoli situazioni del passato: “Il distacco è stato bruttissimo, ma mi ha delusa”. Anche Martinez ha detto di nutrire dei dubbi nei confronti di Lorenzo e invita Helena a distaccarsi da lui per concentrarsi esclusivamente su sé stessa. “Nessuno di noi due merita questo”, ha sottolineato Javier. Pur condividendo il punto di vista del coinquilino, Helena ha comunque ammesso di essere in grossa difficoltà: “Nessuno dei due è pronto per parlare, ma forse un giorno accadrà”, ha concluso la modella.