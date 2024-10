Lo scorso settembre, alcuni retroscena emersa dalla reunion di ex concorrenti della passata edizione del Grande Fratello avvenuta in occasione della festa di compleanno dello chef Federico Fusca (attuale compagno di Martina Nasoni) hanno scatenato diverse reazioni. Dopo le voci di una chiacchierata “segreta” tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, Perla Vatiero si è infatti resa protagonista di un gesto eclatante, smettendo di seguire su Instagram l’ex fidanzato e l’ex tentatrice.

Stando a quanto rivelato all’epoca dei fatti da Alessandro Rosica, la decisione di Perla sarebbe dovuta al fatto che Mirko e Greta si sarebbero parlati di nascosto. Gli amici della Vatiero avrebbero “fatto la spia” e le avrebbero riportato tutto. “Da qui Perla ha tolto il follow ad entrambi”, aveva raccontato scritto l’esperto di gossip.

Quel che è certo è che la storia d’amore tra l’imprenditore rietino (che di recente si è trasferito a Roma per frequentare una scuola di recitazione) e l’influencer originaria di Angri (che si è a sua volta trasferita a Milano) è giunta definitivamente ai titoli di coda. Per quanto riguarda, invece, la relazione tra Greta e Sergio (lei ha annunciato la rottura lo scorso agosto) i fan navigano a vista. I due sono stati avvistati insieme in più di un’occasione ma, almeno fino ad ora, non sono mai usciti allo scoperto annunciando un possibile ritorno di fiamma.

Intanto, nelle ultime ore, una mossa social di D’Ottavi non è passata inosservata. L’ex gieffino, infatti, ha smesso di seguire Perla su Instagram, mentre quest’ultima continua a seguirlo. Secondo i beninformati, pare che Sergio non abbia gradito la reazione della Vatiero al gossip su Mirko e Greta.