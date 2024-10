Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono arrivati a Temptation Island perché come spiegato durante la clip di presentazione, lei ha scoperto sul cellulare del fidanzato alcune chat in cui organizzava serate con altre ragazze. Nel corso della permanenza a Is Morus Relais, lui si è lasciato andare con la tentatrice Sofia Costantini, arrivando anche a baciarla.

Durante il falò di confronto, Alfred ha ammesso di non essere più innamorato di Anna: “Sì è vero, non ti amo più. Da quanto tempo? Da molto. Sono andato avanti perché ho un grande senso di gratitudine e ti voglio tanto bene. Poi sono grato alla tua famiglia, ai tuoi genitori e li adoro. A casa vostra sto bene e non è facile prendere atto di certe cose. Ma adesso non voglio più prenderti in giro e voglio dirti tutta la verità. Non mi va di farti del male, per questo ti dico che non ti amo più. Se voglio uscire da solo o con lei? Da solo, preferisco uscire di qui senza di lei”.

Anna era una furia e gliene ha dette di tutti i colori: “Fai schifo! Mi hai sempre presa in giro. E non dire che mi vuoi bene perché non è vero. Mi volevi bene mentre baciavi lei? Pensavi ai miei genitori mentre ti strusciavi sulla tentatrice? Sono io che non voglio uscire di qui con te, adesso basta, mi hai presa in giro per troppo tempo e non vali nulla. No, non ti sto insultando, ti sto descrivendo”.

I due sono usciti separati da Temptation Island (lui ha chiesto alla tentatrice Sofia di proseguire la conoscenza fuori da programma), ma è davvero finita? Forse no. Nelle ultime ore, infatti, circolano diversi rumor su un presunto ritorno di fiamma tra Alfred e Anna, e al riguardo è intervenuta anche l’esperta di gossip Deianira Marzano: “Se Alfred e Anna sono tornati insieme dopo il programma? Sì!”.