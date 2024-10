Nonostante manchino ancora quattro mesi al prossimo Festival di Sanremo è già iniziato il toto-nomi relativo ai Big in gara. La scorsa settimana, All Music ha stilato una lista dei cantanti che potrebbero partecipare alla kermesse canora, e ieri Caterina Balivo ne ha parlato a La Volta Buona mentre era in collegamento con Luca Dondoni.

Il noto giornalista musicale ha rivelato che secondo lui potrebbero tornare sul palco dell’Ariston Alessandra Amoroso e Elodie, mentre ha frenato gli entusiasmi in merito ad un possibile ritorno di Tiziano Ferro. Dondoni ha inoltre detto che potrebbe esserci Anna che, dopo il grande successo dei suoi brani, avrebbe bisogno di consacrarsi a Sanremo.

“Al Bano e Romina Power? Non saprei su loro. Secondo me Tommaso Paradiso è possibile che partecipi, come è altrettanto possibile che vada in gara pure Elodie. Anche lei è probabile e forse la vedremo.

Non vedo nella lista Alessandra Amoroso. Penso sarà possibile una sua partecipazione. Così come sarà molto possibile Anna, lei ha fatto questo exploit tremendo la scorsa estate, ma adesso ha bisogno di diventare qualcosa di più di un fenomeno estivo. Ha fatto il botto con il singolo e l’album, ma le serve una cosa come Sanremo. E forse la vedremo davvero.

Tiziano Ferro? Non credo che ci sarà. Non penso sia ancora il tempo per lui, non ancora in gara. Poi magari verrò smentito dai fatti”.

La lista di All Music Italia per Sanremo 2025

Achille Lauro

Al Bano & Romina

Alfa

Anna

Blanco

Boomdabash

Bresh

Brunori Sas

Clara

Coma_Cose

Elodie

Emis Killa

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Gaia

Irama

Massimo Ranieri

Matteo Paolillo

Madame

Naska

Olly

Petit/Mida/Holden (Un Nome)

Rocco Hunt

Sarah Toscano

Simone Cristicchi & Amara

Tommaso Paradiso

Virginio