A Studio101, Gabriele Parpiglia è intervenuto in merito alle scintille che ci sono state tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle (e che stanno proseguendo anche in queste ore). Stando a quanto rivelato dal giornalista, alla base dei malumori dell’ex opinionista del Gf Vip nei confronti della giurata del dancing show di Milly Carlucci ci sarebbe un “semplice gioco d’interessi”.

Bruganelli-Lucarelli, le rivelazioni di Gabriele Parpiglia

“Vi abbiamo spiegato in onda i malumori della Bruganelli verso la Lucarelli. Un semplice gioco d’interessi che risale a un anno fa. Ecco tutta la verità. Perché si sa, il frigorifero delle notizie non esiste ancora – ha esordito Parpiglia -. Dunque, iniziamo facendo un passo indietro: lo scorso anno, Sonia Bruganelli aveva già puntato diritto a Ballando con le stelle (la storia con Angelo Madonia ancora non c’era, ndr) nel ruolo di giudice. Numerose le riunioni fatte con la dirigenza (ai tempi si vociferava anche dell’arrivo di Paolo Bonolis a Sanremo, ndr) e qualche promessa a metà non mantenuta. Alla fine però, l’operazione non si è chiusa.



Andiamo con ordine. La Carlucci è stata categorica: la giuria non si cambia. Così, in un primo momento si era pensato al ruolo dell’ex moglie di Bonolis come bordocampista accanto ad Alberto Matano e se ricordate, non a caso lo stesso Matano aveva aperto la stagione de La vita in diretta con ospite proprio la Bruganelli. Ospitata fatta per annusarsi e per capire se questo progetto potesse andare in porto. In realtà, Sonia fece solo una o due delle quattro ospitate previste, perché nel frattempo l’operazione con Ballando non andò in porto con nessun ruolo offerto o ricucito addosso lei. Ma come era nata quest’idea? Alla Bruganelli avevano sussurrato che Selvaggia Lucarelli (per motivi politici) non avrebbe partecipato al programma e da qui l’idea di fiondarsi in giuria. Così sono iniziati i contatti, in primis con la dirigenza RAI e poi con la Carlucci in persona, che ha fatto subito muro, ma le ha proposto una controfferta, ovvero, “Vieni a ballare”.



Sonia, ai tempi rifiutò. Il resto è storia. È arrivato Madonia, la Bruganelli è a “Ballando”, ma chiaramente in pista e non dietro il tavolo con le palette. Parrebbe che all’“imprenditrice” siano state fatte delle promesse, come portare su RAI 2 “I Libri di Sonia”, il suo format visibile su Instagram. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo la “solita” TV, che illude quando ti deve comprare per un sì… PS: nessuna di queste notizie può esser smentita perché io c’ero”.