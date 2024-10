Nella Casa del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha vissuto un momento di crisi e ha comunicato agli autori di voler abbandonare la Casa. La produzione del reality show ha dunque pensato di far entrar Carmen Russo per provare a fargli cambiare idea, ma la reazione del coreografo alla vista di sua moglie è stata totalmente spiazzante: “No io torno a casa da Maria. Se vuoi resti tu! Basta, se vuoi un uomo Superman che è forte non sono io quello per te e trovi un altro. Io devo tornare a casa e non si discute, tu sei un guaio allora, non mi toccare!”.

In seguito, Enzo Paolo è stato chiamato in Confessionale, e lì ha lasciato intendere che tra lui e Carmen c’è maretta. Alfonso Signorini ha fatto notare al concorrente come la Russo in realtà sia stata felicissima di rivederlo, ma Turchi ha risposto: “Ma lei è una donna di spettacolo, deve far vedere che va tutto bene. Ho l’impressione che adesso lei voglia un uomo diverso, un uomo di potere e non sono io”.

Enzo Paolo Turchi, le parole sulla crisi con Carmen Russo

Tuttavia, non tutti credono a questa crisi. Infatti c’è chi ritiene che possa trattarsi di una messa in scena studiata a tavolino, eppure ieri il coreografo è apparso davvero confuso. Enzo Paolo ha spiegato a Carmen i motivi che secondo lui sono alla base di questa crisi, si è lamentato perché sente di non essere più preso in considerazione e crede che addirittura la moglie presto dirà “basta”: “Io non credo in me. Se tu guardi non ho mai fatto nulla di davvero buono. Perché sono in crisi? La mia paura è che io a te non ti sto più bene. Ma sì, perché… la mia insicurezza di adesso nasce dal fatto che ho iniziato a pensare che lei forse meritava di più. E poi perché proprio per questo mio problema lei si è stufata e non mi tiene più in considerazione, lei dice ‘basta‘”.

La Russo ha provato a rassicurare il marito: “Non devi dire così. Mi hai dato nostra figlia, il regalo più bello della vita. Non crearti questi problemi. Non ti voglio più e non mi stai più bene? Ma cosa dici? Che vuol dire? Nella tua testa devi sempre trovare qualcosa che non va bene. Ti rendi conto cosa dici? Convinciti del bello. Goditela qui. Noi ci siamo, c’eravamo prima, ci siamo adesso, ci saremo tra una settimana, due settimana, un mese”.